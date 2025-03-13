Часть Херсона осталась без света из-за российского обстрела

"После российских обстрелов часть нашей громады без электроснабжения. Оккупанты частично лишили электричества Корабельный и Центральный районы, а также Молодежное, Надднепрянское, Инженерное, частично Зеленовку", - проинформировал чиновник.

По его словам, специалисты "Херсоноблэнерго" изучают объемы повреждений. Также проводятся обследования сетей.

"Во время восстановительных работ возможны перебои с электроснабжением", - предупредил начальник Херсонской ГВА.

Массированный обстрел Херсона 13 марта

Как сообщалось ранее, в ночь на 13 марта российские террористы массированно обстреляли Херсон, рассказали местные власти. Вражеские удары по городу начались после полуночи.

Уже утром стало известно, что в результате вражеского артобстрела в Херсоне погибла 42-летняя женщина, которая получила травмы, несовместимые с жизнью.

Кроме того, в Днепровском районе Херсона российские оккупанты атаковали с дрона 60-летнего местного жителя. Мужчина был в машине. Он получил осколочные ранения спины и нижних конечностей.

Также в ГВА проинформировали, что в результате российской атаки в Днепровском районе Херсона наблюдается падение давления в сети газоснабжения.