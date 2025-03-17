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Частина Харкова два дні буде без світла: повний список адрес і причина

Фото: частина Харкова два дні буде без світла (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У частині Салтівського району Харкова 18-19 березня вимикатимуть електроенергію. Причина - проведення аварійно-відновлювальних робіт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Харківобленерго".

"У зв'язку з необхідністю проведення аварійно-відновлювальних робіт 18-19 березня з 8:00 до 19:00 частково будуть знеструмлені споживачі Салтівського району", - йдеться в повідомленні.

Світло вимикатимуть за такими адресами:

  • Салтівське шосе: б. 228, 230, 236, 238, 240, 240А, 240Б, 240Г, 240В, 242А, 242, 242В, 244, 248, 250, 250а, 252, 256а, 254, 256, 256В;
  • вул. Карпатська: б. 67-111 (непарна сторона), 62-102 (парна сторона);
  • вул. Литовська: б. 154-168 (парна), 141-153 (непарна);
  • вул.Благодатна: б. 2 (гуртожитки), 1-61, 65-103;
  • 1-й пр-д Карпатський: б. 3, 3в, 4, 5, 6, 7, 8;
  • пр-т Тракторобудівників: б. 2-86 (парна);
  • вул.Єдності: б. 171, 171А, 171Б, 171В, 171Г, 171Д, 171Ж,171Е, 171 (корп. 1-4), 171"З", 171/2, 171К, 171К1, 171К4, 177, 177А, 177Б, 179, 179А, 179Б;
  • вул. Амосова: б. 6, 6А, 9А, 13, 13А, 15, 15А, 17, 18, 19, 20, 24, 26;
  • вул. Естонська: б. 68, 70, 72, 78, 82;
  • пр-д Карпатський: б. 11;
  • в-д Карпатський: б. 15;
  • вул. Солов'їна: б. 1-43 (непарна), 2, 6-22, 26, 28, 32-42 (парна);
  • вул. Велозаводська: 35.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у низці населених пунктів Запорізької області 18 та 19 березня можуть вимикати світло.

ДТЕК "Дніпровські електромережі", яка є суміжним ліцензіатом розподілу електроенергії, проводитиме аварійно-відновлювальні роботи.

Тож світло вимикатимуть з 00:00 до 07:00 у жителів 92 сіл.

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ХарківЕлектроенергіяВідключеня світла