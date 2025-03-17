Часть Харькова два дня будет без света: полный список адресов и причина

Напомним, ранее мы сообщали, что в ряде населенных пунктов Запорожской области 18 и 19 марта могут выключать свет.

ДТЭК "Днепровские электросети", которая является смежным лицензиатом распределения электроэнергии, будет проводить аварийно-восстановительные работы.

Поэтому свет будут выключать с 00:00 до 07:00 у жителей 92 сел.

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