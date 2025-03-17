Частина Харкова два дні буде без світла: повний список адрес і причина

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Харківобленерго" .

"У зв'язку з необхідністю проведення аварійно-відновлювальних робіт 18-19 березня з 8:00 до 19:00 частково будуть знеструмлені споживачі Салтівського району", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у низці населених пунктів Запорізької області 18 та 19 березня можуть вимикати світло.

ДТЕК "Дніпровські електромережі", яка є суміжним ліцензіатом розподілу електроенергії, проводитиме аварійно-відновлювальні роботи.

Тож світло вимикатимуть з 00:00 до 07:00 у жителів 92 сіл.

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