Часть Харькова два дня будет без света: полный список адресов и причина

В части Салтовского района Харькова 18-19 марта будут отключать электроэнергию. Причина - проведение аварийно-восстановительных работ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Харьковоблэнерго" .

Свет будут выключать по следующим адресам:

"В связи с необходимостью проведения аварийно-восстановительных работ 18-19 марта с 8:00 до 19:00 частично будут обесточены потребители Салтовского района", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы сообщали, что в ряде населенных пунктов Запорожской области 18 и 19 марта могут выключать свет.

ДТЭК "Днепровские электросети", которая является смежным лицензиатом распределения электроэнергии, будет проводить аварийно-восстановительные работы.

Поэтому свет будут выключать с 00:00 до 07:00 у жителей 92 сел.

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