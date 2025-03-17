Часть Харькова два дня будет без света: полный список адресов и причина
В части Салтовского района Харькова 18-19 марта будут отключать электроэнергию. Причина - проведение аварийно-восстановительных работ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Харьковоблэнерго".
"В связи с необходимостью проведения аварийно-восстановительных работ 18-19 марта с 8:00 до 19:00 частично будут обесточены потребители Салтовского района", - говорится в сообщении.
Свет будут выключать по следующим адресам:
- Салтовское шоссе: д. 228, 230, 236, 238, 240, 240А, 240Б, 240Г, 240В, 242А, 242, 242В, 244, 248, 250, 250а, 252, 256а, 254, 256, 256В;
- ул. Карпатская: д. 67-111 (нечетная сторона), 62-102 (четная сторона);
- ул. Литовская: д. 154-168 (четная), 141-153 (нечетная);
- Благодатная: д. 2 (общежития), 1-61, 65-103;
- 1-й пр-д Карпатский: д. 3, 3в, 4, 5, 6, 7, 8;
- пр-т Тракторостроителей: д. 2-86 (парная);
- Единства: д. 171, 171А, 171Б, 171В, 171Г, 171Д, 171Ж,171Е, 171 (корп. 1-4), 171 "С", 171/2, 171К, 171К1, 171К4, 177, 177А, 177Б, 179, 179А, 179Б;
- ул. Амосова: д. 6, 6А, 9А, 13, 13А, 15, 15А, 17, 18, 19, 20, 24, 26;
- ул. Эстонская: д. 68, 70, 72, 78, 82;
- пр-д Карпатский: д. 11;
- в-д Карпатский: д. 15;
- ул. Соловьиная: д. 1-43 (нечетная), 2, 6-22, 26, 28, 32-42 (четная);
- ул. Велозаводская: 35.
Напомним, ранее мы сообщали, что в ряде населенных пунктов Запорожской области 18 и 19 марта могут выключать свет.
ДТЭК "Днепровские электросети", которая является смежным лицензиатом распределения электроэнергии, будет проводить аварийно-восстановительные работы.
Поэтому свет будут выключать с 00:00 до 07:00 у жителей 92 сел.
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