Частина F-16 базуватиметься не в Україні: чому та як це буде на практиці

У Повітряних силах заявили, що частина з переданих Україні винищувачів F-16 буде базуватись за кордоном. Вони залишаться в центрах, де будуть використовуватись для підготовки наших пілотів і авіаційного персоналу.

Чотири країни поки що підтвердили, що готові передати Україні свої винищувачі F-16. Але ці літаки будуть надходити поступово протягом років. Достеменна їхня кількість невідома і не розголошується. Попередня кількість, яку можна зустріти у відкритих джерелах - близько 60 одиниць, але, ясна річ, що ця чисельність динамічна.

Ймовірно, з часом намір долучитись до цієї коаліції висловлять й інші країни. І хоча може здаватись, що ці винищувачі передають нам довго чи в недостатній кількості, наші військові опановують F-16 так швидко, як ніхто до цього.

"Є певне обмеження з пропускної спроможності освоювати нові літаки. Ергономіка роботи на західних літаках складніша, ніж на радянських. Проте ми і в цьому все одно показуємо дуже хороші результати. Наприклад, румуни 30 літаків F-16 купили в Норвергії за півмільярда доларів ще у листопаді 2021 року. Але почали отримувати їх тільки весною цього року. Тобто румуни заплатили гроші за літаки, які формально були непотрібні і два роки чекали. І зараз вони ще тільки навчаються літати на них", - розповів виданню експерт інформаційно-консалтингової агенції Defense Express Іван Киричевський.

У Повітряних силах кажуть, що частина з наданих винищувачів буде залишатись за кордоном. Однак це не означає, що вони зможуть базуватись, наприклад, у Польщі чи Румунії і за потреби оперативно вилітати та виконувати бойові завдання поряд з лінією фронту.

"Такі припущення та ідеї впираються в один важливий момент: це буде надто далеко до лінії фронту. Наприклад, аеропорт Ряшів (він же Жешув) – основний хаб – знаходиться приблизно в тисячі кілометрів від лінії фронту. Тобто винищувач спалить все паливо поки туди долетить. А аеродроми, звідки могли б реально злітати винищувачі F-16, на території Польщі чи Румунії знаходяться ще далі", - каже Киричевський.

Натомість бойовий радіус дії F-16 складає близько 500-600 кілометрів. Тому робити бойові польоти з території країн-сусідів – це технічно неможливо, уточнив експерт.

"Якщо виходити з того, що буквально було заявлено начальником авіації Командування Повітряних сил ЗСУ Сергієм Голубцовим, то він сказав, що ці літаки стоятимуть і зберігатимуться, по-перше, як резерв. По-друге – як заміна іншим бортам, які будуть відправляти на технічне обслуговування. По-третє – на випадок втрати бортів. Думаю, саме такими і є справжні мотиви та причини", - пояснив Киричевський.

За словами співрозмовника, Пентагон взимку 2023 оголосив, що всі потужності, які використовувались ними для обслуговування F-16 на одному з авіаційних заводів у Польщі, були уступлені Україні. Тобто, найімовірніше, ці потужності будуть використовуватись для ремонту наших F-16. Як пояснив Киричевський, проводити ремонт та обслуговування цих винищувачів потрібно після кожних 400 льотних годин.

"Це в найкращому випадку через кожні півроку. Якщо це ігнорувати, то можем опинитись у такій ситуації, як Ірак. У 2021 році, коли йому довелось вести боротьбу з ІГІЛом, в нього жоден з 30 F-16 не літав. Крім того, золотим стандартом з обслуговування F-16 вважається, що принаймні 70% парку працездатні. А в наших умовах нам доведеться тримати цей показник на всі 100%. Відповідно, тримати літаки в резерві буде потрібно", - додав експерт.

Ще одна причина, чому частину F-16 хочуть зберігати за кордоном, може полягати в дефіциті в України засобів ППО. Аеродром, на якому будуть базуватись ці винищувачі, в теорії варто буде закрити потужними ЗРК на кшталт Patriot. А щоб розсередити їх по різних аеродромах – таких комплексів, відповідно, потрібно буде більше, погоджується Киричевський. Саме тому наше командування розглядає варіант, щоб частина бортів залишалась тут і виконувала бойові завдання, а частина – зберігалась за кордоном.