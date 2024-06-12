Часть F-16 будет базироваться не в Украине: почему и как это будет на практике

В Воздушных силах заявили, что часть из переданных Украине истребителей F-16 будет базироваться за границей. Они останутся в центрах, где будут использоваться для подготовки наших пилотов и авиационного персонала.

Почему украинское командование приняло такое решение и как это будет работать – в материале РБК-Украина .

Четыре страны пока что подтвердили, что готовы передать Украине свои истребители F-16. Но эти самолеты будут поступать постепенно в течение нескольких лет. Их точное количество неизвестно и не разглашается. Предварительное количество, которое можно встретить в открытых источниках – около 60 единиц, но, конечно же, оно динамично.

По всей вероятности, со временем намерение присоединиться к этой коалиции выскажут и другие страны. И хотя может казаться, что эти истребители передают нам долго или в недостаточном количестве, наши военные осваивают F-16 так быстро, как никто до этого.

"Есть определенное ограничение по пропускной способности осваивать новые самолеты. Эргономика работы на западных самолетах сложнее, чем на советских. Однако мы и в этом все равно показываем очень хорошие результаты. Например, румыны 30 самолетов F-16 купили у Норвергии за полмиллиарда долларов еще в ноябре 2021 года. Но начали получать их только весной этого года. То есть румыны заплатили деньги за самолеты, которые формально были не нужны. И сейчас они еще только учатся летать на них", - рассказал изданию эксперт информационно-консалтингового агентства Defense Express Иван Киричевский.

В Воздушных силах говорят, что часть из истребителей будет оставаться за границей. Однако это не означает, что они смогут базироваться, например, в Польше или Румынии и при необходимости оперативно вылетать и выполнять боевые задачи рядом с линией фронта.

"Такие предположения и идеи упираются в один важный момент: это будет слишком далеко до линии фронта. Например, аэропорт Ряшев (он же Жешув) – основной хаб – находится примерно в тысяче километров от линии фронта. То есть истребитель сожжет все топливо, пока туда долетит. А аэродромы, откуда могли бы реально взлетать истребители F-16, на территории Польши или Румынии находятся еще дальше", – говорит Киричевский.

Тогда как боевой радиус действия F-16 составляет около 500-600 километров. Поэтому совершать боевые полеты с территории стран-соседей – это технически невозможно, уточнил эксперт.

"Если исходить из того, что буквально было заявлено начальником авиации Командования Воздушных сил ВСУ Сергеем Голубцовым, то он сказал, что эти самолеты будут стоять и храниться, во-первых, как резерв. Во-вторых – как замена другим бортам, которые будут отправлять на техническое обслуживание. В-третьих – на случай потери бортов. Думаю, именно таковы и есть настоящие мотивы и причины", - пояснил Киричевский.

По словам собеседника, Пентагон зимой 2023 года объявил, что все мощности, которые использовались ими для обслуживания F-16 на одном из авиационных заводов в Польше, были уступлены Украине. То есть, вероятнее всего, эти мощности будут использоваться для ремонта наших F-16. Как пояснил Киричевский, проводить ремонт и обслуживание этих истребителей нужно после каждых 400 летных часов.

"Это в лучшем случае через каждые полгода. Если это игнорировать, то можем оказаться в такой ситуации, как Ирак. В 2021 году, когда ему пришлось вести борьбу с ИГИЛом, у него ни один из 30 F-16 не летал. Кроме того, золотым стандартом по обслуживанию F-16 считается, что по крайней мере 70% парка работоспособны. А в наших условиях нам придется держать этот показатель на все 100%. Соответственно, держать самолеты в резерве нужно будет", - добавил эксперт.

Еще одна причина, почему часть F-16 хотят хранить за границей, может заключаться в дефиците у Украины средств ПВО. Аэродром, на котором будут базироваться эти истребители, в теории стоит закрыть мощными ЗРК вроде Patriot. А чтобы рассредоточить их по разным аэродромам – таких комплексов, соответственно, нужно будет больше, соглашается Киричевский. Именно поэтому наше командование рассматривает вариант, чтобы часть бортов оставалась здесь и выполняла боевые задания, а часть хранилась за границей.