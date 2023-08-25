"Частина європейської історії". Шольц виступив проти заборони російської культури

Канцлер Німеччини Олаф Шольц не підтримує заборону російської культури. За його словами, вона є частиною спільної європейської історії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Handelsblatt .

За словами Шольца, артисти, які підтримали дії Кремля, і без цього навряд чи отримають запрошення виступати в Німеччині. Він додав, що серед росіян нібито є багато тих, хто не згоден із політикою влади.

"Російська культура є частиною нашої спільної європейської історії. І це не має бути просто заборонено", - сказав канцлер Німеччини.

Заборона російської культури в Україні

Нагадаємо, у липні Київська міська рада запровадила заборону на пісні та інші російськомовні культурні продукти у публічних місцях.

Як пояснив депутат Київської міськради Вадим Васильчук, такі заходи вжили, щоб захистити український інформаційний простір від впливу держави-агресора.

"Фактично, передбачено заборонити публічне висвітлення та демонстрацію російськомовних товарів та послуг. Це книги, художні альбоми, аудіовізуальні твори, музичні звукозаписи, вироби художніх промислів, театральні та циркові вистави, концерти та послуги. Російська - мова країни-агресора, і їй не місце у серці нашої столиці", - зазначив депутат.

Він уточнив, що під обмеження підпадають і об'єкти матеріальної та духовної культури, які мають художнє, історичне, етнографічне та наукове значення і підлягають охороні відповідно до законодавства України.

Також нагадаємо, ще минулого року Конотопська міська рада (Сумська область) ухвалила рішення про заборону російської музики в публічних місцях.

Також ми писали, що Верховна рада України підтримала законопроект про заборону публічного транслювання російської музики у громадських місцях та медіа.