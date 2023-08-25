"Часть европейской истории". Шольц выступил против запрета российской культуры

Канцлер Германии Олаф Шольц не поддерживает запрет российской культуры. По его словам, она является частью общей европейской истории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Handelsblatt .

По словам Шольца, артисты, которые поддержали действия Кремля, и без этого вряд ли получат приглашение выступать в Германии. Он добавил, что среди россиян якобы много тех, кто не согласен с политикой власти.

"Российская культура является частью нашей общей европейской истории. И это не должно быть просто запрещено", - сказал канцлер Германии.

Запрет русской культуры в Украине

Напомним, в июле Киевский городской совет ввел запрет на песни и другие русскоязычные культурные продукты в публичных местах.

Как пояснил депутат Киевского горсовета Вадим Васильчук, такие меры приняли, чтобы защитить украинское информационное пространство от влияния государства-агрессора.

"Фактически, предусмотрено запретить публичное освещение и демонстрацию русскоязычных товаров и услуг. Это книги, художественные альбомы, аудиовизуальные произведения, музыкальные звукозаписи, изделия художественных промыслов, театральные и цирковые представления, концерты и услуги. Русский - язык страны-агрессора, и ей не место в сердце нашей столицы", - отметил депутат.

Он уточнил, что под ограничения подпадают и объекты материальной и духовной культуры, имеющие художественное, историческое, этнографическое и научное значение и подлежащие охране в соответствии с законодательством Украины.

Также напомним, еще в прошлом году Конотопский городской совет (Сумская область) принял решение о запрете российской музыки в публичных местах.

Также мы писали, что Верховная рада Украины поддержала законопроект о запрещении публичного транслирования российской музыки в общественных местах и медиа.