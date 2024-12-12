Частина Донецької області залишилась без води: що відомо

Нагадаємо, що Другий Донецький водогін є однією з основних водогінних мереж у регіоні та відіграє важливу роль у забезпеченні населення питною водою (адже перекачує питну воду в маловодні регіони Донецької області).

Воду від Другого Донецького водогону отримують низка міст (основні з яких - Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка й Костянтинівка) із прилеглими до них населеними пунктами.

Так, наприкінці жовтня мешканці міста Костянтинівка Донецької області вже залишались без води через аварійно-ремонтні роботи на водопроводі.

У листопаді повідомлялось, що в деяких містах Донецької області скоротять подачу води.

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