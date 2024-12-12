Часть Донецкой области осталась без воды: что известно

Напомним, что Второй Донецкий водопровод является одной из основных водопроводных сетей в регионе и играет важную роль в обеспечении населения питьевой водой (поскольку перекачивает питьевую воду в маловодные регионы Донецкой области).

Воду от Второго Донецкого водопровода получают ряд городов (основные из которых - Славянск, Краматорск, Дружковка и Константиновка) с прилегающими к ним населенными пунктами.

Так, в конце октября жители Константиновки Донецкой области уже оставались без воды из-за аварийно-ремонтных работ на водопроводе.

В ноябре сообщалось, что в некоторых городах Донецкой области сократят подачу воды.

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