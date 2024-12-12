Часть Донецкой области осталась без воды: что известно
В четверг, 12 декабря, на севере Донецкой области временно остановлена подача воды.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы Донецкой областной военной администрации (ОВА) Вадима Филашкина в Facebook.
Где именно и почему ограничено водоснабжение
Согласно информации главы ОВА, сегодня (12 декабря) водоснабжение ограничено к городам:
- Славянск
- Краматорск
- Дружковка
- Константиновка
Такая ситуация сложилась из-за того, что на Втором Донецком водопроводе начались ремонтные работы.
"Как только ремонт будет завершен, водоснабжение будет восстановлено в полном объеме", - подчеркнул Филашкин.
Пост Филашкина (скриншот: facebook.com/vadym.filashkin)
Напомним, что Второй Донецкий водопровод является одной из основных водопроводных сетей в регионе и играет важную роль в обеспечении населения питьевой водой (поскольку перекачивает питьевую воду в маловодные регионы Донецкой области).
Воду от Второго Донецкого водопровода получают ряд городов (основные из которых - Славянск, Краматорск, Дружковка и Константиновка) с прилегающими к ним населенными пунктами.
Так, в конце октября жители Константиновки Донецкой области уже оставались без воды из-за аварийно-ремонтных работ на водопроводе.
В ноябре сообщалось, что в некоторых городах Донецкой области сократят подачу воды.
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