Часть Донецкой области осталась без воды: что известно

В четверг, 12 декабря, на севере Донецкой области временно остановлена подача воды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы Донецкой областной военной администрации (ОВА) Вадима Филашкина в Facebook.

"Как только ремонт будет завершен, водоснабжение будет восстановлено в полном объеме", - подчеркнул Филашкин.

Такая ситуация сложилась из-за того, что на Втором Донецком водопроводе начались ремонтные работы.

Согласно информации главы ОВА, сегодня (12 декабря) водоснабжение ограничено к городам:

Напомним, что Второй Донецкий водопровод является одной из основных водопроводных сетей в регионе и играет важную роль в обеспечении населения питьевой водой (поскольку перекачивает питьевую воду в маловодные регионы Донецкой области).

Воду от Второго Донецкого водопровода получают ряд городов (основные из которых - Славянск, Краматорск, Дружковка и Константиновка) с прилегающими к ним населенными пунктами.

Так, в конце октября жители Константиновки Донецкой области уже оставались без воды из-за аварийно-ремонтных работ на водопроводе.

В ноябре сообщалось, что в некоторых городах Донецкой области сократят подачу воды.

Читайте также, что больше подойдет вашей квартире - ванна или душевая кабина (преимущества и недостатки обоих вариантов).

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.