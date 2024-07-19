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Частина доби без вимкнень світла. Як завтра діятимуть графіки

Фото: графіки відключень світла будуть діяти 20 липня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

В Україні завтра, 20 липня, графіки відключень світла вперше за останній час не діятимуть усю добу. Це відбувається після незначного похолодання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго" у Telegram.

Як зазначили у компанії, завтра з 02:00 до 05:00 графіки не будуть діяти.

При цьому з 13:00 до 24:00 діятимуть дві черги відключень світла, а в решту часу - лише одна черга.

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, останнім часом в Україні графіки відключень світла діяли всю добу. Причиною був високий рівень споживання через спеку.

Також ситуацію ускладнювали кілька аварій на енергооб'єктах, які призводили до більш жорстких обмежень.

Сьогодні, 19 липня, Держенергонагляд розповів про результати перевірки справедливості відключень світла за графіками у Вінницькій, Дніпропетровській, Житомирській, Івано-Франківській, Кіровоградській та Одеській областях. Всюди виявили порушення.

До речі, прем'єр України Денис Шмигаль обіцяв, що після 20-х чисел липня обмежувати електропостачання в рамках графіків будуть менше.

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УкренергоЕлектроенергіяВимкнення світлаГрафік відключення світла