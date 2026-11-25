Нагадаємо, що внаслідок російських обстрілів енергетичної інфраструктури знеструмлення зафіксували одразу в п'яти областях України - Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Одеській та Харківській.

За даними "Укренерго", ворожі удари пошкодили значну кількість об'єктів, що забезпечують електропостачання регіонів, а найскладнішою залишається ситуація саме на Дніпропетровщині та Запоріжжі.

Зокрема, ситуація зі світлом у Дніпропетровській області оцінюється як вкрай важка через повторні ворожі атаки на енергооб'єкти.

Внаслідок ударів без електроенергії опинилися житлові будинки та частина критичної інфраструктури, через що в окремих районах області запровадили екстрені відключення поза графіками.

У ДТЕК наголошують, що відновлення енергопостачання суттєво ускладнюють тривалі повітряні тривоги та серйозні пошкодження магістральних мереж.