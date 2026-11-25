Российские войска снова атаковали энергетическую инфраструктуру Днепропетровской области, в результате чего часть региона осталась без электроснабжения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram-канал ДТЭК.
По данным компании, в результате обстрела повреждены магистральные сети.
Пока без света остается часть Днепра, а также Днепровского, Павлоградского, Синельниковского и Самаровского районов.
В энергокомпании отметили, что специалисты начнут восстановительные работы, как только это позволит ситуация безопасности.
В первую очередь, электроснабжение будут возвращать объектам критической инфраструктуры.
"Делаем все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет в жилище", - подчеркнули в ДТЭК.
Напомним, что в результате российских обстрелов энергетической инфраструктуры обесточивание было зафиксировано сразу в пяти областях Украины - Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Одесской и Харьковской.
По данным "Укрэнерго", вражеские удары повредили значительное количество объектов, обеспечивающих электроснабжение регионов, а сложнейшей остается ситуация именно на Днепропетровщине и Запорожье.
В частности, ситуация со светом в Днепропетровской области оценивается как крайне тяжелая из-за повторных вражеских атак на энергообъекты.
В результате ударов без электроэнергии оказались жилые дома и часть критической инфраструктуры, из-за чего в отдельных районах области ввели экстренные отключения вне графиков.
В ДТЭК отмечают, что возобновление энергоснабжения существенно осложняют длительные воздушные тревоги и серьезные повреждения магистральных сетей.