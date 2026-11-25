Напомним, что в результате российских обстрелов энергетической инфраструктуры обесточивание было зафиксировано сразу в пяти областях Украины - Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Одесской и Харьковской.

По данным "Укрэнерго", вражеские удары повредили значительное количество объектов, обеспечивающих электроснабжение регионов, а сложнейшей остается ситуация именно на Днепропетровщине и Запорожье.

В частности, ситуация со светом в Днепропетровской области оценивается как крайне тяжелая из-за повторных вражеских атак на энергообъекты.

В результате ударов без электроэнергии оказались жилые дома и часть критической инфраструктуры, из-за чего в отдельных районах области ввели экстренные отключения вне графиков.

В ДТЭК отмечают, что возобновление энергоснабжения существенно осложняют длительные воздушные тревоги и серьезные повреждения магистральных сетей.