UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Удари по Туапсе Крадене зерно в Ізраїлі Ормузька протока Війна в Україні

Частина держкомпаній працює не в інтересах України, будуть зміни, - Зеленський

21:59 28.04.2026 Вт
1 хв
Президент пояснив, хто має виправити ситуацію
aimg Іван Носальський
Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)

Деякі українські державні компанії не працюють на інтереси держави та держбюджету. Таку ситуацію мають виправити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

За словами президента, він розмовляв сьогодні з прем'єром Юлією Свириденко про роботу державних компаній.

"Частина державних компаній працює досі не в державних інтересах і не в державному бюджеті. Кабінет міністрів України і самі компанії мають це виправити", - додав він.

Зеленський не уточнив, про які саме компанії йдеться.

Проблеми в "Лісах України"

До слова, раніше глава української держави писав про те, що обговорив кадрові питання в державній компанії "Ліси України".

За його словами, надходить багато інформації про "неврегульованість критичних проблем лісової галузі та захисту Карпат та інших вагомих природних середовищ України".

Він домовився з главою уряду про перегляд пріоритетів і нові кадрові підходи.

Підготовка до зими

До слова, раніше президент Зеленський зазначав, що за підготовку до наступної зими українські чиновники несуть персональну відповідальність.

Він пообіцяв, що якщо графік робіт не буде виконуватися, будуть "кадрові висновки".

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Володимир ЗеленськийЮлія Свириденко