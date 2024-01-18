Частина депутатів Європарламенту закликала лідерів ЄС до позбавлення права голосу Угорщини

Під час засідання президент Європейської комісії

"Вона також наголосила на необхідності перегляду бюджету ЄС, щоб забезпечити продовження значної та сталої підтримки України", - пише пресслужба.

Декілька євродепутатів високо оцінили рішення Європейської ради щодо розширення ЄС, а також відкриття переговорів про вступ з Україною. Водночас вони були розчаровані невдачею

"За їхніми словами, Європейська рада має надати та бути готовою розглянути всі можливі варіанти, натякаючи на можливість поглибленої співпраці або просування процедури статті 7, щоб позбавити Угорщину права голосу", - додає пресслужба.

Багато євродепутатів закликали лідерів ЄС не піддаватись шантажу Угорщини й відповісти на запити парламенту

На саміті лідерів країн Європейського союзу 14-15 грудня Угорщина заблокувала рішення виділити Україні 50 млрд євро на 2024-2027 роки. Питання допомоги Києву розглядатиметься знову на саміті ЄС 1 лютого. Але угорський прем'єр Віктор Орбан погрожує, що заблокує його. Він вимагає поступок від ЄС в обмін на схвалення пакета.

На тлі цього у Європарламенті ініціювали збір підписів під петицією, щоб позбавити Угорщину права голосу у Раді ЄС. За чотири дні стало відомо, що необхідну кількість підписів було зібрано. Європарламент розгляне позбавлення Угорщини права голосу, сьогодні, 18 січня.