UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Частина Чернігова залишилася без світла

Архівне фото: Частина Чернігова залишилася без світла (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

У Чернігові сьогодні ввечері, 25 січня, у частині міста зникло світло. Проблему планують усунути протягом двох годин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Чернігівобленерго".

"У місті знеструмлено приблизно 5 тисяч споживачів у районі вулиць Захисників України і Пухова та проспекту Лук'яненка", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що причиною стало пошкодження кабельної лінії.

"Просимо трохи почекати. Максимум за дві години світло буде", - додали в обленерго.

Прогноз на зиму

За оновленим прогнозом НБУ, дефіцит потужностей з виробництва електроенергії в Україні у наприкінці 2023 року та на початку 2024 року можливий на рівні 5%. Водночас з урахуванням налагодження імпортних постачань електроенергії його ефект на економічну діяльність буде незначним.

Як заявив голова "Укренерго" Володимир Кудрицький, енергетичні об’єкти України матимуть три рівні захисту у вигляді інженерних укріплень на випадок російських атак ракетам та дронами.

За даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", майже три четверті (74%) українців готуються до можливих проблем з енергопостачанням взимку. Водночас очікують, що ситуація буде кращою, ніж минулого року.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЧернігівЧерниговоблэнергоЕлектроенергія