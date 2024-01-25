Часть Чернигова осталась без света

В Чернигове сегодня вечером, 25 января, в части города исчез свет. Проблему планируют устранить в течение двух часов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Черниговоблэнерго".
"В городе обесточены около 5 тысяч потребителей в районе улиц Защитников Украины и Пухова и проспекта Лукьяненко", - говорится в сообщении.
Отмечается, что причиной стало повреждение кабельной линии.
"Просим немного подождать. Максимум через два часа свет будет", - добавили в облэнерго.
По обновленному прогнозу НБУ, дефицит мощностей по производству электроэнергии в Украине в конце 2023 года и начале 2024 года возможен на уровне 5%. В то же время с учетом отладки импортных поставок электроэнергии его эффект на экономическую деятельность будет незначительным.
Как заявил глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, энергетические объекты Украины будут иметь три уровня защиты в виде инженерных укреплений на случай российских атак ракетам и дронам.
По данным опроса Социологической группы "Рейтинг", почти три четверти (74%) украинцев готовятся к возможным проблемам с энергоснабжением зимой. В то же время ожидают, что ситуация будет лучше, чем в прошлом году.
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