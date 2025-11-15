UA

Енергоатом Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

Частина Чернігівської області залишилася без світла через обстріл РФ

Фото: частина Чернігівської області залишилася без світла через обстріл РФ (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Російські окупанти вдень 15 листопада атакували важливий енергооб'єкт у Ніжинському районі. Значна частина Чернігівської області залишилася без світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Чернігівобленерго".

"Внаслідок ворожого обстрілу було пошкоджено важливий енергооб'єкт у Ніжинському районі. Знеструмлена значна частина області", - йдеться в повідомленні.

Місцевих жителів просять зберігати спокій, інформаційну тишу і заходи власної безпеки.

Зазначається, що щойно дозволить безпекова ситуація, енергетики приступлять до аварійно-відновлювальних робіт.

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, з початку осені Росія посилила масштабні удари по енергетичних об'єктах України. У зв'язку зі складною ситуацією в енергосистемі через ворожі удари в Україні запровадили погодинні відключення електроенергії.

Відключення світла стали жорсткішими після масштабного удару росіян по об'єктах енергетичної інфраструктури в ніч на 8 листопада. Окупанти били дронами та ракетами "Кинджал" і "Калібр".

"Центренерго" повідомило, що цей обстріл був наймасованішим за весь час повномасштабної війни. Зміївська та Трипільська ТЕС повністю припинили генерувати електроенергію.

Сьогодні, 15 листопада, через масовані атаки російських військ на енергетичну інфраструктуру у низці регіонів України запроваджено обмеження електропостачання.

В Україні діють такі обмеження:

  • з 00:00 до 23:59 для побутових споживачів діятимуть графіки погодинних відключень світла обсягом від 1,5 до 3,5 черг;
  • з 00:00 до 23:59 для промисловості діятимуть графіки обмежень потужності.
