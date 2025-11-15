Частина Чернігівської області залишилася без світла через обстріл РФ

Російські окупанти вдень 15 листопада атакували важливий енергооб'єкт у Ніжинському районі. Значна частина Чернігівської області залишилася без світла.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Чернігівобленерго".
"Внаслідок ворожого обстрілу було пошкоджено важливий енергооб'єкт у Ніжинському районі. Знеструмлена значна частина області", - йдеться в повідомленні.
Місцевих жителів просять зберігати спокій, інформаційну тишу і заходи власної безпеки.
Зазначається, що щойно дозволить безпекова ситуація, енергетики приступлять до аварійно-відновлювальних робіт.
Нагадаємо, з початку осені Росія посилила масштабні удари по енергетичних об'єктах України. У зв'язку зі складною ситуацією в енергосистемі через ворожі удари в Україні запровадили погодинні відключення електроенергії.
Відключення світла стали жорсткішими після масштабного удару росіян по об'єктах енергетичної інфраструктури в ніч на 8 листопада. Окупанти били дронами та ракетами "Кинджал" і "Калібр".
"Центренерго" повідомило, що цей обстріл був наймасованішим за весь час повномасштабної війни. Зміївська та Трипільська ТЕС повністю припинили генерувати електроенергію.
Сьогодні, 15 листопада, через масовані атаки російських військ на енергетичну інфраструктуру у низці регіонів України запроваджено обмеження електропостачання.
В Україні діють такі обмеження: