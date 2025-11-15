Часть Черниговской области осталась без света из-за обстрел РФ

Отключение света в Украине

Напомним, с начала осени Россия усилила масштабные удары по энергетическим объектам Украины. В связи со сложной ситуацией в энергосистеме из-за вражеских ударов в Украине ввели почасовые отключения электроэнергии.

Отключения света стали более жесткими после масштабного удара россиян по объектам энергетической инфраструктуры в ночь на 8 ноября. Оккупанты били дронами и ракетами "Кинжал" и "Калибр".

"Центрэнерго" сообщило, что этот обстрел был самым массированным за все время полномасштабной войны. Змиевская и Трипольская ТЭС полностью прекратили генерировать электроэнергию.

Сегодня, 15 ноября, из-за массированных атак российских войск на энергетическую инфраструктуру в ряде регионов Украины введено ограничение электроснабжения.

В Украине действуют следующие ограничения: