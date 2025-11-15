RU

Часть Черниговской области осталась без света из-за обстрел РФ

Фото: часть Черниговской области осталась без света из-за обстрелов РФ (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российские оккупанты днем 15 ноября атаковали важный энергообъект в Нежинском районе. Значительная часть Черниговской области осталась без света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Черниговоблэнерго".

"В результате вражеского обстрела был поврежден важный энергообъект в Нежинском районе. Обесточена значительная часть области", - говорится в сообщении.

Местных жителей просят сохранять спокойствие, информационную тишину и меры собственной безопасности.

Отмечается, что как только позволит ситуация с безопасностью, энергетики приступят к аварийно-восстановительным работам.

 

Отключение света в Украине

Напомним, с начала осени Россия усилила масштабные удары по энергетическим объектам Украины. В связи со сложной ситуацией в энергосистеме из-за вражеских ударов в Украине ввели почасовые отключения электроэнергии.

Отключения света стали более жесткими после масштабного удара россиян по объектам энергетической инфраструктуры в ночь на 8 ноября. Оккупанты били дронами и ракетами "Кинжал" и "Калибр".

"Центрэнерго" сообщило, что этот обстрел был самым массированным за все время полномасштабной войны. Змиевская и Трипольская ТЭС полностью прекратили генерировать электроэнергию.

Сегодня, 15 ноября, из-за массированных атак российских войск на энергетическую инфраструктуру в ряде регионов Украины введено ограничение электроснабжения.

В Украине действуют следующие ограничения:

  • с 00:00 до 23:59 для бытовых потребителей будут действовать графики почасовых отключений света объемом от 1,5 до 3,5 дежурств;
  • с 00:00 до 23:59 для промышленности будут действовать графики ограничений мощности.

