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Частина Бучі залишилася без водопостачання: названо причину

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Буча, Неділя 05 лютого 2023 19:16
Частина Бучі залишилася без водопостачання: названо причину Фото: частина Бучі залишилася без водопостачання (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

У Бучі сьогодні, 5 січня, частина жителів не має водопостачання через те, що насосне обладнання вийшло з ладу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Бучасервіс" у Telegram.

За даними комунального підприємства, працювати перестало обладнання в районі місцевого Склозаводу. Фахівці вже розпочали ремонтні роботи.

"Для потреб мешканців буде організовано підвезення питної води. Отримати її можна о 19:00 біля бювету в районі Склозаводська", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше в "Укренерго" спрогнозували, коли в Одесі покращиться ситуація зі світлом.

Також ми писали, що у Київській області повернули стабілізаційні відключення електроенергії.

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Буча Київська область Водопостачання
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