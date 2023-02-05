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Часть Бучи осталась без водоснабжения: названа причина

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Буча, Воскресенье 05 февраля 2023 19:16
Часть Бучи осталась без водоснабжения: названа причина Фото: часть Бучи осталась без водоснабжения (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В Буче сегодня, 5 января, у части жителей отсутствует водоснабжение из-за того, что насосное оборудование вышло из строя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Бучасервіс" в Telegram.

По данным коммунального предприятие, работать перестало оборудование в районе местного Стеклозавода. Специалисты уже начали ремонтные работы.

"Для нужд жителей будет организован подвоз питьевой воды. Получить ее можно в 19:00 возле бювета в районе Стеклозаводская", - сказано в сообщении.

Напомним, ранее в "Укрэнерго" спрогнозировали, когда в Одессе улучшится ситуация со светом.

Также мы писали, что в Киевской области вернули стабилизационные отключения электроэнергии.

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Буча Киевская область Водоснабжение
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