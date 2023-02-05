Часть Бучи осталась без водоснабжения: названа причина
В Буче сегодня, 5 января, у части жителей отсутствует водоснабжение из-за того, что насосное оборудование вышло из строя.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Бучасервіс" в Telegram.
По данным коммунального предприятие, работать перестало оборудование в районе местного Стеклозавода. Специалисты уже начали ремонтные работы.
"Для нужд жителей будет организован подвоз питьевой воды. Получить ее можно в 19:00 возле бювета в районе Стеклозаводская", - сказано в сообщении.
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