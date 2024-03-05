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Часть беженцев из Украины больше не имеют права на защиту в Нидерландах: детали

Нидерланды, Амстердам, Вторник 05 марта 2024 11:59
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Часть беженцев из Украины больше не имеют права на защиту в Нидерландах: детали Фото: Поддержка Украины в Нидерландах (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

В Нидерландах закончился срок действия временной защиты для беженцев из Украины, не имеющих украинского гражданства. Они должны выехать из страны до 1 апреля или попросить о международном убежище.

Около сотни граждан третьих стран вышли на митинг против депортации, сообщает РБК-Украина со ссылкой на nltimes.nl и nos.nl.

Нидерланды прекратили защиту граждан третьих стран с 4 марта 2024 года. Это касается около 2540 граждан третьих стран – иностранцев, которые до начала войны работали или учились в Украине, имея временные виды на жительство. Они должны или подать заявление на предоставление убежища или другую форму проживания, или покинуть Нидерланды. На выезд им дали время до 1 апреля 2024 года.

После 4 марта они могут оставаться в муниципальных приютах и получать питание еще 28 дней. Но им больше не разрешат работать и лечиться бесплатно. До 1 апреля беженцы должны уволиться с работы, закрыть банковские счета и сняться с регистрации в муниципалитете. Для выезжающих правительство предоставляет помощь в 5000 евро.

4 марта около 100 граждан третьих стран вышли в Гааге на митинг против депортации. Они критикуют разное отношение к украинским гражданам и тем, кто учился или работал в Украине с временным видом.

На этой неделе несколько судов рассматривают дела граждан третьих стран, обжалующих прекращение права на жительство. Суды создали несколько палат по этому вопросу. Беженцам, чьи дела рассматриваются в суде, разрешили остаться в муниципальных приютах на несколько недель дольше.

Напомним, мы писали, что в Нидерландах предлагают обязать украинских беженцев платить за проживание. За ужесточение правил для трудоустроенных украинцев выступают депутаты парламента.

Также мы рассказывали, что Нидерланды сталкиваются с проблемой размещения украинских беженцев. В муниципальных приютах занято более 99% мест, а люди продолжают прибывать.

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