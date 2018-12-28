Частичная остановка работы правительства США продлится до 2 января, - AFP

Фото: Конгресс США (educationusa.state.gov)

При обсуждении бюджета Трамп и конгрессмены не смогли договориться по строительству стены вдоль границы с Мексикой

Частичная приостановка работы правительства Соединенных Штатов (так называемый "шатдаун") продолжится, вероятно, до 2 января 2019 года, поскольку обе палаты Конгресса не приняли бюджет. Об этом сообщили источники в Конгрессе, передает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

В четверг, 27 декабря, американский Сенат уже через несколько минут после начала заседания принял решение о его перенесении на 31 декабря, а обсуждение проекта бюджета начнется лишь 2 января.

Как отмечает агентство, камнем преткновения при обсуждении бюджета стало требование президента США Дональда Трампа выделить 5 млрд долларов на строительство стены вдоль границы с Мексикой. Демократическая партия и некоторые республиканцы не согласны с ним.

Частичная приостановка работы федеральных учреждений США началась с полуночи 22 декабря из-за отсутствия денег вследствие непринятия бюджета. Часть чиновников отправили в неоплачиваемый отпуск, другие продолжают работу без оплаты.

Напомним, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что федеральные органы в стране не будут работать до тех пор, пока не будет решен вопрос о выделении средств на строительство "стены" на границе с Мексикой.