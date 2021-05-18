В части Украины завтра ожидается усиление ветра

В среду, 19 мая, в западных, южных и восточных областях Украины ожидается осложненияе погодных условий . Метеорологи предупреждают о порывах ветра 15-20 м/с.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины в Telegram .

"19 мая в западных, днем и в южных и восточных областях Украины порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в сообщении ГСЧС.

В Украине второй день наблюдается ухудшение погодных условий. В результате непогоды часть дворов подтопило, в около сотни зданий повреждены крыши, а также несколько населенных пунктов остаются без света.

По состоянию на утро 18 мая из-за грозы и сильных порывов ветра восемь населенных пунктов в двух областях - Днепропетровской (7) и Херсонской (1), - остаются без света. Сработала система автоматической защиты линии электропередачи (ЛЭП).

Вчера из-за непогоды без света оставались 120 населенных пунктов в пяти областях.

Отметим, в Украине из-за ухудшения погоды объявлено штормовое предупреждение.

В Украину пришел циклон, принесший дожди, грозы и понижение температуры воздуха.

РБК-Украина писало, что до конца мая в Украине ожидаются значительные осадки в виде дождей, иногда сильных ливней и гроз. Также ожидаются температурные "качели" с относительным похолоданием в определенные дни.