В части Харькова отсутствует водоснабжение. Срок ремонта определить сложно, - коммунальщики
В части Харькова отсутствует водоснабжение. Коммунальщики не могут определить срок выполнения ремонтных работ из-за постоянных обстрелов со стороны оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспільне.
"Из-за аварий в результате действий оккупационных войск РФ в части домов Немышлянского, Индустриального, Московского, Слободского районов города отсутствует водоснабжение. Работниками КП "Харьковводоканал" в условиях постоянной угрозы жизни и здоровью ведутся аварийные и восстановительные работы, но окончательный срок их завершения, из-за нестабильности военной обстановки, определить очень сложно", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что водоснабжение и теплоснабжение могут отсутствовать из-за разрушения объектов и сетей Харьковоблэнерго.
Подача воды в городе может осуществляться с пониженным давлением и перерывами. Коммунальщики призывают набрать воду у жителей нижних этажей или в ближайших открытых административных сооружениях.
Напомним, по словам мэра Харькова, в городе разрушены 778 многоэтажных жилых домов.
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