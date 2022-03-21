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У Частині Харкова відсутнє водостачання. Термін ремонту визначити складно, - комунальники

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Харків, Понеділок 21 березня 2022 12:20
У Частині Харкова відсутнє водостачання. Термін ремонту визначити складно, - комунальники Фото: у Харкові частково відсутнє водопостачання (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У частині Харкова відсутнє водопостачання. Комунальники не можуть визначити термін виконання ремонтних робіт через постійні обстріли з боку окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.

"З причини аварій внаслідок дій окупаційних військ РФ в частині будинків Немишлянського, Індустріального, Московського, Слобідського районів міста відсутнє водопостачання. Працівниками КП "Харківводоканал" в умовах постійної загрози життю та здоров’ю ведуться аварійні та відновлювальні роботи, але остаточний термін їх завершення, через нестабільність військової обстановки, визначити дуже складно", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що водопостачання та теплопостачання можуть бути відсутні через руйнування об'єктів та мереж Харківобленерго.

Подача води у місті може здійснюватися з пониженим тиском і перервами. Комунальники закликають набрати воду у мешканців нижніх поверхів або в найближчих відкритих адміністративних спорудах.

Нагадаємо, за словами мера Харкова, у місті зруйновані 778 багатоповерхових житлових будинків.

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