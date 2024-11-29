Часта проблема. Чи можуть відмовити у відстрочці, навіть якщо є всі документи

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Відмова у відстрочці та броні: коли це буває

Відмова у наданні відстрочки чи бронювання навіть за наявності всіх документів, на жаль, не є рідкістю, каже РБК-Україна радник юридичної фірми Gracers Сергій Савинський.

Часто це обумовлено як бюрократичними проблемами та нестачею часу у ТЦК, так і недосконалою координацією між різними державними органами, які видають необхідні документи. Деякі відмови можуть бути мотивовані перевантаженістю, що призводить до формального ставлення до розгляду документів.

"Якщо всі документи в порядку, а відстрочку все одно не надають, звернення до суду – один з ефективних способів вирішення проблеми", – звертає він увагу.

Водночас партнерка Attorneys at Law "Leshchenko, Doroshenko & Рartners" Лідія Карплюк висловлює думку в коментарі РБК-Україна, що такі випадки все ж не є такими частими. Бо якщо сама людина чи її роботодавець при оформленні броні дійсно подали всі документи для конкретної підстави відстрочки, які зазначені у ст. 23 "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”, то відмова у наданні відстрочки буде незаконною.

"Комісія, розглянувши отримані документи, приймає рішення про чи відмову у відстрочці, яке оформлюється протоколом. Заявника повідомляють про це телефоном, електронною поштою або листом не пізніше наступного дня. У разі відмови повідомлення надається письмово із зазначенням причин (за формою у додатку 7). Рішення можна оскаржити в суді", – зазначає фахівець.

Надсилаючи повідомлення з відмовою у відстрочці, мають вказати обґрунтовані причини.

"Якщо у людини наявна одна із підстав для надання відстрочки і людина подала на розгляд комісії при ТЦК та СП заяву встановленого зразка разом з підтверджуючими право на відстрочку документами, то навряд чи отримає рішення про відмову, бо не буде чим його обґрунтовувати. Тому точно випадки безпідставних чи необґрунтованих відмов не часті", – переконана вона.

Фото: Надсилаючи відмову у відстрочці, мають обов'язково вказувати причину такого рішення (Getty Images)

Чи варто звертатись до суду

Звичайно, якщо людина не згодна з таким рішенням, то вона має право оскаржити його в суді, каже Лідія Карплюк.

"Разом з тим, якщо підстава відмови така, що її можна легко усунути, то іноді легше і простіше виправити недолік і заново подати документи, ніж витрачати час на можливо завідомо безперспективне оскарження", – коментує вона.

Судова практика показує, що суди здебільшого підтримують громадян, якщо вони мають підтверджуючі документи та правові підстави для відстрочки, зазначає Сергій Савинський. Але фахівець радить зважати на те, що судовий процес може зайняти час, тому варто планувати свої дії заздалегідь.

"Одна з найболючіших проблем, з якими стикаються компанії та працівники – затримка або повна відмова ТЦК вносити дані про працівників до системи "Оберіг". Це призводить до того, що працівники не можуть отримати належні їм відстрочки або бронювання, а бізнес зазнає ризику втратити ключовий персонал", – каже Савинський.

Як вирішити цю проблему: три можливі кроки

Перший крок – самостійне подання запиту до ТЦК відповідно до Закону України "Про звернення громадян".

– самостійне подання запиту до ТЦК відповідно до Закону України "Про звернення громадян". Другий крок – особисте відвідування ТЦК для отримання інформації.

– особисте відвідування ТЦК для отримання інформації. Третій крок – адвокатський запит, який зобов’язує ТЦК відповісти протягом 5 днів. Але варто враховувати, що через значне навантаження відповіді можуть надійти із затримкою на 2-4 тижні.

Якщо запити будуть і в подальшому ігнорувати, то можна подати скаргу до вищого органу ТЦК або звернутися до суду, каже радник юридичної фірми Gracers.