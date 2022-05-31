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Часть жителей Николаева призвали выехать из города из-за обстрелов: названы районы

Фото: жителей Николаева призвали выехать из города из-за обстрелов (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Жителям Николаева и пригородных сел рекомендуют временно выехать из города. В частности, просят выехать из Корабельного и Ингульского района города, а также сел Полигон, Николаевское, района НАРП, Кульбакино.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-секретаря Военной комендатуры обороны Николаева Дмитрия Плетенчука в Facebook.

Жителям, которые при разных обстоятельствах не могут покинуть свои дома, рекомендуется находиться в бомбоубежищах, подземных укрытиях или рядом с ними.

В случае начала обстрела нужно немедленно направляться в укрытие, а в случае их отсутствия рядом - находиться у северных и западных сторон крепких построек, но не слишком приближаться к ним. Нельзя находиться в панельных многоквартирных домах.

По его словам, попадание 203-мм снарядом в панельным дома приводит к их существенным разрушениям. Такие постройки не спасут.

Кроме того, российские войска может использовать и кассетные реактивные снаряды.

По словам Плетенчука, начиная с 26 мая обстрелы Николаева осуществляют подразделения 291 артиллерийской бригады российских войск. Для обстрела используются 203-мм пушки 2С7 "Пион". Применяются два типа снарядов с дальностью стрельбы 37 км и 47,5 км. Снарядов второго типа у российских войск относительно меньше, поэтому и меньше вероятность их применения.

Именно снарядами первого типа производится обстрел юго-восточных районов Николаева - Ингульского и Корабельного, а также пригородов. Один боеприпас наносит существенное поражение объектам, но не обеспечивает точной стрельбы. Его применение оккупационными войсками преследует цель нанесения максимального ущерба гражданским объектам: жилым домам, предприятиям и инфраструктуре.

Напомним, накануне оккупанты обстреляли Николаев из артиллерии.

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