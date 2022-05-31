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Частина жителів Миколаєва закликали виїхати з міста через обстріли: названі райони

Фото: жителів Миколаєва закликали виїхати з міста через обстріли (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Жителям Миколаєва і приміських сіл рекомендують тимчасово виїхати з міста. Зокрема, просять виїхати з Корабельного та Інгульського району міста, а також сіл Полігон, Миколаївське, району НАРП, Кульбакіне.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-секретаря військової комендатури оборони Миколаєва Дмитра Плетенчука в Facebook.

Жителям, які при різних обставинах не можуть покинути свої будинки, рекомендується перебувати в бомбосховищах, підземних укриттях або поруч з ними.

У разі початку обстрілу потрібно негайно направлятися в Укриття, а в разі їх відсутності поруч - перебувати біля північних і західних сторін міцних будівель, але не надто наближатися до них. Не можна перебувати в панельних багатоквартирних будинках.

За його словами, потрапляння 203-мм снарядом у панельні будинки призводить до їх суттєвих руйнувань. Такі споруди не врятують.

Крім того, російські війська може використовувати і касетні реактивні снаряди.

За словами Плетенчука, починаючи з 26 травня обстріли Миколаєва здійснюють підрозділи 291 артилерійської бригади російських військ. Для обстрілу використовуються 203-мм гармати 2С7"Півонія". Застосовуються два типи снарядів з дальністю стрільби 37 км і 47,5 км. Снарядів другого типу у російських військ відносно менше, тому і менше ймовірність їх застосування.

Саме снарядами першого типу проводиться обстріл південно-східних районів Миколаєва-Інгульського і Корабельного, а також передмість. Один боєприпас завдає істотного ураження об'єктам, але не забезпечує точної стрільби. Його застосування окупаційними військами має на меті нанесення максимальної шкоди цивільним об'єктам: житловим будинкам, підприємствам та інфраструктурі.

Нагадаємо, напередодні окупанти обстріляли Миколаїв з артилерії.

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