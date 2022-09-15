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Часть Украины зальет дождями: прогноз погоды на завтра

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Киев, Четверг 15 сентября 2022 13:41
Часть Украины зальет дождями: прогноз погоды на завтра Фото: часть Украины 16 сентября зальет дождями (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В пятницу, 16 сентября, часть территории Украины зальет дождями. При этом на севере будет туманно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Укргидрометцентра в Facebook.

По прогнозу синоптиков, завтра будет облачно с прояснениями. Также ожидаются небольшие дожди. Ночью в Карпатах и Прикарпатье, а днем в восточных областях ожидаются умеренные, местами значительные дожди. При этом в большинстве южных областей и Крыма без существенных осадков.

В северной части страны ночью и утром местами прогнозируется туман. Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью составит +11 +16 градусов, а днем +15 +20. При этом в центральных и восточных областях потеплеет до +24. В южной части температура воздуха ночью будет колебаться от +15 до +20, а днем от +25 до +30.

Часть Украины зальет дождями: прогноз погоды на завтра

Погода в Киеве и области

Завтра в столичном регионе будет облачно с прояснениями, однако возможен небольшой дождь. Ночью и утром местами ожидается туман. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха в области ночью составит +11 +16 градусов, а днем +15 +20. В Киеве ночью будет +12 +14, а днем +18 +20.

Напомним, ранее синоптики рассказали, ожидать ли украинцам "бабьего лета" в конце сентября.

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