Часть Украины накроют снегопады: прогноз погоды на 3 декабря

Северный циклон накроет западные области страны. Он принесет сильные снегопады в Закарпатскую, Львовскую, Ивано-Франковскую области. Осадки прогнозируют там ночью и утром.

В Карпатах также обещают снег, налипание мокрого снега, метели, на дорогах гололедицу. Температура воздуха составит около 0 градусов.

На остальной территории без осадков, лишь днем ​​в северных и большинстве центральных областей мокрый снег и дождь. Синоптики прогнозируют на дорогах, кроме юга и востока, местами гололедицу.

Температура воздуха ночью в большинстве областей составит от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза. Днем столбики термометров покажуь ​​2-7 тепла.

В южных и восточных областях ночью будет 3-8 градусов тепла, а днем ​​+8...+13.

3 декабря ветер в Украине будет северо-западный, на юге и востоке южный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.