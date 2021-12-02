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Часть Украины накроют снегопады: прогноз погоды на 3 декабря

Автор: Иванна Шовкун

В пятницу, 3 декабря, в Украине прогнозируют осадки в виде снега в некоторых областях. Однако в южных и всточных регионах будет достаточно тепло.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр в Facebook.

Северный циклон накроет западные области страны. Он принесет сильные снегопады в Закарпатскую, Львовскую, Ивано-Франковскую области. Осадки прогнозируют там ночью и утром.

В Карпатах также обещают снег, налипание мокрого снега, метели, на дорогах гололедицу. Температура воздуха составит около 0 градусов.

На остальной территории без осадков, лишь днем ​​в северных и большинстве центральных областей мокрый снег и дождь. Синоптики прогнозируют на дорогах, кроме юга и востока, местами гололедицу.

Температура воздуха ночью в большинстве областей составит от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза. Днем столбики термометров покажуь ​​2-7 тепла.

В южных и восточных областях ночью будет 3-8 градусов тепла, а днем ​​+8...+13.

3 декабря ветер в Украине будет северо-западный, на юге и востоке южный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

Напомним, в декабре 2021 года средняя месячная температура в Украине ожидается от 4 градусов мороза до 3 градусов тепла. Это близко к климатической норме.

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