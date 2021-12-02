Частину України накриють снігопади: прогноз погоди на 3 грудня

Північний циклон накриє західні області. Він принесе сильні снігопади у Закарпатську, Львівську, Івано-Франківську області. Опади прогнозують там уночі та вранці.

У Карпатах також обіцяють сніг, налипання мокрого снігу, хуртовини, на дорогах ожеледицю. Температура повітря становитиме близько 0 градусів.

На решті території без опадів, лише вдень у північних та більшості центральних областей мокрий сніг та дощ. Синоптики прогнозують на дорогах, окрім півдня та сходу, місцями ожеледицю.

Температура повітря вночі у більшості областей становитиме від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу. Вдень стовпчики термометрів покажу 2-7 тепла.

У південних та східних областях вночі буде 3-8 градусів тепла, а вдень +8...+13.

3 грудня вітер в Україні буде північно-західний, на півдні та сході південний, 7-12 м/с, подекуди пориви 15-20 м/с.