Часть терминалов ПриватБанка не принимают банкноты 500 и 1000 гривен: что известно

Терминалы самообслуживания ПриватБанка в Одесской области в настоящее время не принимают банкноты номиналом 500 и 1000 гривен. Там были выявлены деньги, похищенные из отделений банков на оккупированной части Херсонской области.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал пресс-секретарь банка Олег Серга.

"Речь идет только об одном регионе, где были выявлены похищенные банкноты. Это Одеська область", - сказал он, отметив, что банкноты этих номиналов принимаются во всех кассах, где их можно идентифицировать.

По его словам, терминалы самообслуживания пока не могут распознать эти банкноты. Сейчас банк проводит их техническую перенастройку.

"Безусловно, мы решим эту проблему в ближайшее время", - сказал Серга.