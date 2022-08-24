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Частина терміналів ПриватБанку не приймають банкноти 500 і 1000 гривень: що відомо

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Україна, Середа 24 серпня 2022 12:01
Частина терміналів ПриватБанку не приймають банкноти 500 і 1000 гривень: що відомо Фото: термінали ПриватБанку в Одеській області не приймають банкноти 500 і 1000 гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Термінали самообслуговування ПриватБанку в Одеській області в даний час не приймають банкноти номіналом 500 і 1000 гривень. Там були виявлені гроші, викрадені з відділень банків на окупованій частині Херсонської області.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав прес-секретар банку Олег Серга.

"Мова йде тільки про один регіон, де були виявлені викрадені банкноти. Це Одеська область", - сказав він, зазначивши, що банкноти цих номіналів приймаються у всіх касах, де їх можна ідентифікувати.

За його словами, термінали самообслуговування поки що не можуть розпізнати ці банкноти. Зараз банк проводить їх технічне перенастроювання.

"Безумовно, ми вирішимо цю проблему найближчим часом", - сказав Серга.

Нагадаємо, під час дії воєнного стану банки в разі неможливості вивезти готівку, повинні пошкодити їх, щоб привести банкноти в неплатіжний стан.

Банкноти можуть бути пошкоджені механічним способом (обрізання не менше половини банкноти і її знищення; розрізання навпіл або на три частини; просвердлювання в банкноті трьох або більше отворів) або спеціальними розчинами або іншими барвниками із зафарбовуванням не менше 50% загальної площі банкноти.

Підроблені та навмисно пошкоджені банкноти вилучаються без відшкодування їх вартості.

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