Часть Симферополя снова осталась без воды

Фото: кран (РБК-Украина)

Семь районов города остались без водоснабжения

В воскресенье, 19 июля, в аннексированном Симферополе без водоснабжения оставили часть улиц в связи с проведением якобы аварийно-восстановительных работ. Без воды также остались жители села Льговское Кировского района.

Об этом сообщает издание "Крым.Реалии" со ссылкой на коммунальные службы.

В частности, в Симферополе ограничено водоснабжение микрорайонов: Петровская Балка, Белое, Солнечная долина, Старый город, Каменка, Хошкельды, Сергеевка, Луговое.

Воду жителям села Льговское отключили до 23:00. Местным жителям пообещали подвоз питьевой воды специализированным транспортом по графику.

Также ранее КП "Вода Крыма" разместила информацию о запасах воды в мире и призвала потребителей оккупированного полуострова к ее рациональному использованию.

Стоит отметить, что местные СМИ сообщают о проблемах с водоснабжением в городе практически еженедельно. Формулировка обычно такая же - "аварийно-восстановительные работы".

Подконтрольные Кремлю "власти" полуострова объясняют частые отключения воды "изношенностью водопроводных сетей".

Ранее РБК-Украина писало, что в Крыму на грани высыхания оказались два водохранилища.

Также сообщалось, что проблемы с водой на оккупированном полуострове могут спровоцировать новую агрессию России против Украины с целью захвата Крымского канала. Такое развитие событий не исключают в представительстве президента Владимира Зеленского.