ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Часть Ровно осталась без света из-за аварии

Новина українською →
Ровно, Среда 28 июля 2021 21:11
Часть Ровно осталась без света из-за аварии Фото: Часть Ровно осталась без света из-за аварии (dsns.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

В среду вечером в Ровно произошел пожар на трансформаторной подстанции. В связи с этим часть города осталось без света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

В 20:00 в Ровно по улице Мельничная на территории трансформаторной подстанции произошел пожар в отдельно стоящем трансформаторе. В 20:47 пожар был потушен.

В результате происшествия жертв и пострадавших нет.

"Бригадами Ровнооблэнерго проводятся мероприятия по восстановлению электроснабжения", - говорится в сообщении.

К тушению пожара привлекли 30 человек и пять единиц техники ГСЧС.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ровно авария
NEWS
Зеленский вывел Хомчака из состава СНБО: кто его заменит
Зеленский вывел Хомчака из состава СНБО: кто его заменит
DAILY
Всем укол. Кого в мире обязали к вакцинации и чего ждать украинцам
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Всем укол. Кого в мире обязали к вакцинации и чего ждать украинцам