Часть Ровно осталась без света из-за аварии
Фото: Часть Ровно осталась без света из-за аварии (dsns.gov.ua)
В среду вечером в Ровно произошел пожар на трансформаторной подстанции. В связи с этим часть города осталось без света.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
В 20:00 в Ровно по улице Мельничная на территории трансформаторной подстанции произошел пожар в отдельно стоящем трансформаторе. В 20:47 пожар был потушен.
В результате происшествия жертв и пострадавших нет.
"Бригадами Ровнооблэнерго проводятся мероприятия по восстановлению электроснабжения", - говорится в сообщении.
К тушению пожара привлекли 30 человек и пять единиц техники ГСЧС.