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Частина Рівного залишилася без світла через аварію

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Рівне, Середа 28 липня 2021 21:11
Частина Рівного залишилася без світла через аварію Фото: частина Рівного залишилася без світла через аварію (dsns.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

У середу ввечері в Рівному сталася пожежа на трансформаторній підстанції. У зв'язку з цим частина міста залишилася без світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

О 20: 00 у Рівному по вулиці Млинова на території трансформаторної підстанції сталася пожежа в окремому трансформаторі. О 20: 47 пожежу було загашено.

В результаті події жертв і постраждалих немає.

"Бригадами Рівнеобленерго проводяться заходи з відновлення електропостачання", - йдеться в повідомленні.

До гасіння пожежі залучили 30 осіб та п'ять одиниць техніки ДСНС.

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