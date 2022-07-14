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Часть россиян останется без выходных. Путин перевел экономику РФ на военные рельсы

Фото: Владимир Путин, президент РФ (kremlin.ru)
Автор: Иван Носальский

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому в экономике РФ "вводятся спецмеры". В частности, для ряда россиян отменят выходные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на текст закона.

Согласно документу, теперь правительство РФ, в случае проведения так называемых "спецопераций", получает право вводить сверхурочный труд, а также в принудительном порядке привлекать компании к выполнению государственного заказа для нужд российской армии.

В Трудовой кодекс РФ уже внесли положение о привлечении работников военно-промышленного комплекса к работе ночью, в выходные и праздники. Порядок предоставления отпусков также изменили.

При этом путинский режим получает право расконсервировать мобилизационные мощности и объекты, а также разбронировать материальные ценности государственного резерва.

Напомним, ранее в Москве местные чиновники отказались называть адреса бомбоубежищ, поскольку такая информация "является секретной".

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