Частина росіян залишиться без вихідних. Путін перевів економіку РФ на військові рейки

Президент РФ Володимир Путін підписав закон, згідно з яким в економіці РФ "вводяться спецзаходи". Зокрема, для низки росіян скасують вихідні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на текст закону .

Згідно з документом, тепер уряд РФ, у разі проведення так званих "спецоперацій", отримує право вводити понаднормову працю, а також примусово залучати компанії до виконання державного замовлення для потреб російської армії.

У Трудовий кодекс РФ вже внесли положення про залучення працівників військово-промислового комплексу до роботи вночі, у вихідні та свята. Порядок надання відпусток також змінили.

При цьому путінський режим отримає право розконсервувати мобілізаційні потужності та об'єкти, а також розбронювати матеріальні цінності державного резерву.