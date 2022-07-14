RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Частина росіян залишиться без вихідних. Путін перевів економіку РФ на військові рейки

Фото: Володимир Путін, президент РФ (kremlin.ru)
Автор: Іван Носальський

Президент РФ Володимир Путін підписав закон, згідно з яким в економіці РФ "вводяться спецзаходи". Зокрема, для низки росіян скасують вихідні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на текст закону.

Згідно з документом, тепер уряд РФ, у разі проведення так званих "спецоперацій", отримує право вводити понаднормову працю, а також примусово залучати компанії до виконання державного замовлення для потреб російської армії.

У Трудовий кодекс РФ вже внесли положення про залучення працівників військово-промислового комплексу до роботи вночі, у вихідні та свята. Порядок надання відпусток також змінили.

При цьому путінський режим отримає право розконсервувати мобілізаційні потужності та об'єкти, а також розбронювати матеріальні цінності державного резерву.

Нагадаємо, раніше у Москві місцеві чиновники відмовилися називати адреси бомбосховищ, оскільки така інформація "є секретною".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ПутінРосійська ФедераціяВійна Росії проти України