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Частина пенсіонерів отримають підвищення з 1 червня: кого це торкнеться

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Україна, Середа 01 червня 2022 07:30
Частина пенсіонерів отримають підвищення з 1 червня: кого це торкнеться Фото: близько 300 тисяч працюючих пенсіонерів отримають додаткові 200 гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Пенсійний фонд України проведе плановий перерахунок у 2022 році. Додаткові виплати зможуть отримати близько 300 тисяч пенсіонерів, які вийшли на пенсію протягом останніх двох років і продовжують працювати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ПФУ.

Для кого проводять перерахунок

Як зазначили у ПФУ, пенсіонери, які після призначення пенсії офіційно працювали, тобто за них сплачені або вони сплатили єдиний соціальний внесок, кожні два роки отримують право на перерахунок пенсії.

Такий перерахунок проводиться за зверненням пенсіонера або автоматично з 1 квітня.

Право на автоматичний перерахунок визначає страховий стаж, отриманий в тому числі по лютий поточного року.

Перерахунок проводиться з урахуванням лише страхового стажу, отриманого після призначення (попереднього перерахунку) пенсії, або - у разі доцільності - з урахуванням стажу та заробітної плати, отриманих після призначення (попереднього перерахунку) пенсії.

Коли пенсіонери отримають додаткові виплати

Виплата перерахованих пенсій буде проводитися починаючи з червня і з доплатою за квітень і травень.

Згідно зі статистичним звітом на 1 квітня 2022 року в Україні 10,8 млн пенсіонерів, з яких 2,7 млн враховуються як працюючі. Середній розмір пенсії працюючих пенсіонерів - 4532,91 грн, що на 162,46 грн більше середнього розміру пенсій всіх пенсіонерів (4370,45 грн).

У 2021 році Пенсійний фонд України провів перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам. Перераховано пенсії 633,0 тисячам пенсіонерів. Збільшено пенсії 313,0 тисячам пенсіонерів. Середній розмір підвищення склав 193,32 гривні.

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