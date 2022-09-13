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Часть оккупантов из Харьковской области вернулась в Россию, - Пентагон

Фото: В Пентагоне заявили, что часть оккупантов из Харьковской области вернулась в Россию (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Большая часть российских войск, отступивших из Харьковской области, перешла через границу и находится на территории РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN, что обнародовало заявление высокопоставленного чиновника Пентагона, сделанное во время брифинга 12 сентября.

Представитель Минобороны США отметил, что ВСУ добиваются успехов в борьбе за освобождение и возвращение земель на юге и востоке Украины.

"У Харькова, по нашим данным, российские силы в основном уступили украинцам свои территориальные достижения и отступили на север и восток. Многие из них перешли через границу с РФ", - сказал он.

Таким образом чиновник опроверг утверждения российской пропаганды о том, что уход оккупантов из Харьковской области был запланирован и призван усилить группировку на Донбассе.

Россия сосредоточилась в Донецкой области

По словам представителя Пентагона, РФ сосредоточилась на участке фронта от Северска до Бахмута в Донецкой области.

"Бахмут продолжает оставаться тем центром, где российские силы пытаются завоевать позиции. Мы продолжаем наблюдать интенсивное применение артиллерии и авиаударов", - подчеркнул чиновник.

Он добавил, что в Херсонской области происходят "осознанные и выверенные операции со стороны украинцев, которые предусматривают определенное умеренное движение вперед".

Напомним, заместитель министра обороны Анна Маляр указала, что ВСУ освободили 6 тысяч квадратных километров территории на юге и востоке страны.

В свою очередь советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что в Харьковской области российским оккупантам удалось "зацепиться" за реку Оскол вблизи Изюма. Тем не менее, для врага такое развитие событий ничего не значит.

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