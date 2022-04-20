Часть оккупантов готова бунтовать против своих командиров: СБУ перехватила разговор

Оккупанты настолько озлоблены на собственное руководство, что выбирают из двух вариантов: расстрелять его на месте или дождаться приезда домой и написать "целый том" заявлений в военную прокуратуру РФ.

В частности один из них рассказывает брату о страшных боях, попадании в кольцо, и том, как их забыли на 3 суток в лесу без воды и еды.

Жалуется, что командиры дают приказы стрелять по гражданском и угрожают статьей за дезертирство тем, кто покинет пост.

Также он поражен тем, что их руководство ворует: "Наше командование получили провизию: сигареты, питание... Знаешь, что они сделали? Руководство наше сбежало и нас бросило".

Брат оккупанту советует: "постреляйте их нах*й, да и все. Я приеду и в военную прокуратуру целый том накатаю".