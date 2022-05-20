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Часть областей накроют дожди: какой будет погода в Украине сегодня

Новина українською →
Украина, Пятница 20 мая 2022 07:00
Часть областей накроют дожди: какой будет погода в Украине сегодня Фото: сегодня в Украине прогнозируются дожди (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Сегодня, 20 мая, северные регионы Украины накроют дожди. На остальной территории ожидается теплая и солнечная погода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня в Сумской, Черниговской, Киевской, Житомирской, Ровенской и Волынской областях пройдут мелкие дожди.

Однако в других областях ожидается теплая погода. Столбики термометров покажут максимально +27 градусов. Ветер преимущественно северо-западный с порывами до 5-10 м/с.

Температура воздуха составит:

  • в северных областях ночью +6 +9, днем +19 +24 градусов;
  • на западе ночью +6 +9 градусов, а днем +25 +27;
  • в восточных областях ночью +7 +9, днем +17 +19 градусов;
  • на юге страны ночью +8 +11 градусов, а днем +23 +27;
  • в центральных областях ночью +7 +10, днем +20 +23 градусов.

Часть областей накроют дожди: какой будет погода в Украине сегодня

Погода в Киеве

Сегодня в столице и Киевской области ожидаются мелкие осадки в виде дождя. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Столбики термометров днем покажут +19 +22 градусов, а ночью +6 +10.

Часть областей накроют дожди: какой будет погода в Украине сегодня

Ранее мы сообщали, что погода в Украине ухудшится, а в некоторые области придут заморозки.

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