Часть областей накроют дожди: какой будет погода в Украине сегодня

Фото: сегодня в Украине прогнозируются дожди (Виталий Носач, РБК-Украина)

Сегодня, 20 мая, северные регионы Украины накроют дожди. На остальной территории ожидается теплая и солнечная погода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр

Погода в Украине По данным синоптиков, сегодня в Сумской, Черниговской, Киевской, Житомирской, Ровенской и Волынской областях пройдут мелкие дожди. Однако в других областях ожидается теплая погода. Столбики термометров покажут максимально +27 градусов. Ветер преимущественно северо-западный с порывами до 5-10 м/с. Температура воздуха составит: в северных областях ночью +6 +9, днем +19 +24 градусов;

на западе ночью +6 +9 градусов, а днем +25 +27;

в восточных областях ночью +7 +9, днем +17 +19 градусов;

на юге страны ночью +8 +11 градусов, а днем +23 +27;

в центральных областях ночью +7 +10, днем +20 +23 градусов. Погода в Киеве Сегодня в столице и Киевской области ожидаются мелкие осадки в виде дождя. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Столбики термометров днем покажут +19 +22 градусов, а ночью +6 +10.