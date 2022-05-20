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Частину областей накриють дощі: якою буде погода в Україні сьогодні

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Україна, П'ятниця 20 травня 2022 07:00
Частину областей накриють дощі: якою буде погода в Україні сьогодні Фото: сьогодні в Україні прогнозуються дощі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Сьогодні, 20 травня, північні регіони України накриють дощі. На решті території очікується тепла та сонячна погода.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні у Сумській, Чернігівській, Київській, Житомирській, Рівненській та Волинській областях пройдуть дрібні дощі.

Проте в інших областях очікується тепла погода. Стовпчики термометрів покажуть максимально +27 градусів. Вітер переважно північно-західний з поривами до 5-10 м/с.

Температура повітря складатиме:

  • у північних областях вночі +6 +9, вдень +19 +24 градусів;
  • на заході вночі +6 +9 градусів, а вдень +25 +27;
  • у східних областях вночі +7 +9, вдень +17 +19 градусів;
  • на півдні країни вночі +8 +11 градусів, а вдень +23 +27;
  • у центральних областях вночі +7 +10, вдень +20 +23 градусів.

Частину областей накриють дощі: якою буде погода в Україні сьогодні

Погода в Києві

Сьогодні в столиці та Київській області очікуються дрібні опади у вигляді дощу. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Стовпчики термометрів вдень покажуть +19 +22 градусів, а вночі +6 +10.

Частину областей накриють дощі: якою буде погода в Україні сьогодні

Раніше ми повідомляли, що погода в Україні погіршиться, а в деякі області прийдуть заморозки.

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Гідрометцентр Погода в Україні
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