Часть Николаева из-за аварии на полдня осталась без отопления

Сегодня, 2 декабря, из-за аварии на высоковольтной линии часть Николаева на полдня осталась без отопления. В частности, подача тепла прекратилась в жилые дома, школы и детсады.

Об этом говорится в сообщении "Николаевоблтеплоэнерго" в Telegram.

Сообщается, что в связи с внезапным прекращением подачи электроэнергии в нескольких микрорайонах Николаева без отопления осталось около 460 жилых домов, 14 учебных заведений, 9 детских садов и 5 лечебных заведений.

Пострадали микрорайоны Намыв и Лески, а также часть центра города.

"Внезапная остановка котлов привела к ряду технологических проблем на наших объектах, в том числе выхода из строя электрооборудования и гидроударов. Для устранения последствий нужно время и значительные усилия", - отметили на предприятии.

По состоянию на 14:40 сообщается, что все котельные "Николаевоблтеплоэнерго" снова в работе.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве произошла авария на водопроводе, в результате чего было временно ограничено водоснабжение ряда улиц.

Отметим, в этом году отопительный сезон начался по всей Украине только в конце ноября. Последним городом, которые получил тепло, стал Купянск Харьковской области. Здесь отопительный сезон затянулся из-за долгов местного теплокоммунэнерго.