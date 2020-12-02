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Частина Миколаєва через аварію на півдня залишилася без опалення

Автор: РБК-Україна

Сьогодні, 2 грудня, через аварію на високовольтній лінії частина Миколаєва на півдня залишилася без опалення. Зокрема, припинилася подача тепла в житлові будинки, школи та дитсадки.

Про це йдеться в повідомленні "Миколаївоблтеплоенерго" у Telegram.

Повідомляється, що у зв'язку з раптовим припиненням подачі електроенергії в кількох мікрорайонах Миколаєва без опалення залишилося близько 460 житлових будинків, 14 навчальних закладів, 9 дитячих садків та 5 лікувальних закладів.

Постраждали мікрорайони Намив і Ліски, а також частина центру міста.

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"Раптова зупинка котлів призвела до ряду технологічних проблем на наших об'єктах, у тому числі виходу з ладу електрообладнання і гідроударів. Для усунення наслідків потрібен час і значні зусилля", - відзначили на підприємстві.

Станом на 14:40 повідомляється, що всі котельні "Миколаївоблтеплоенерго" знову в роботі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві сталася аварія на водопроводі, в результаті чого було тимчасово обмежено водопостачання ряду вулиць.

Зазначимо, цьогоріч опалювальний сезон розпочався по всій Україні тільки в кінці листопада. Останнім містом, що отримало тепло, став Куп'янськ Харківської області. Тут опалювальний сезон затягнувся через борги місцевого теплокомуненерго.

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