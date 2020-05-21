Часть львовского мусора закапывали в сельскохозяйственных землях, - прокуратура

Часть львовского мусора вывозилась и закапывалась на территории сельскохозяйственных земель во Львовской области, а также доставлялась в Коростень Житомирской области. По договору мусор должны были вывозить на специальный полигон в Тетиеве Киевской области, который находится на большем расстоянии.

Об этом сообщила прокурор Львовской области Ирина Диденко в Facebook.

По ее словам, злоумышленники присваивали разницу в сумме, которая выделялась на транспортировку мусора в Киевскую область.

"Часть отходов, которые согласно документам, должны были вывозить в город Тетиев Киевской области, закапывалась на государственных землях сельскохозяйственного назначения в Жидачовском районе Львовской области (5 км от города Жидачов). Сейчас на этом участке продолжается осмотр, в частности, специалистами-экологами, с целью установления уже вызванных последствий, связанных с загрязнением земель и окружающей среды", - написала Диденко.

Другую часть отходов вывозили в Коростень в условиях конспирации - с выключенными фарами и под контролем лиц из местного криминалитета.

На данный момент правоохранители решают вопрос о сообщении подозрения руководителю коммунального предприятия Жидачевского района по ст.239 УК Украины (загрязнение или порча земель). Также проводятся 23 обыска у перевозчиков, фирмах предоставляющих услуги по вывозу и утилизации, а также в горсовете Львова.

Напомним, в начале июня 2018 года Европейский банк реконструкции и развития и международные доноры выделили Львове 35 млн евро для рекультивации полигона твердых бытовых отходов в Грибовичах.