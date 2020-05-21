Частина львівського сміття закопували в сільськогосподарських землях, - прокуратура

Частина львівського сміття вивозилася і закапывалась на території сільськогосподарських земель у Львівській області, а також доставлялася в Коростень Житомирської області. За договором сміття мали вивозити на спеціальний полігон в Тетієві Київської області, який знаходиться на більшій відстані.

Про це повідомила прокурор Львівської області Ірина Діденко Facebook.

За її словами, зловмисники привласнювали різницю в сумі, яка виділялася на транспортування сміття в Київську область.

"Частина відходів, які згідно з документами, мали вивозити в місто Тетіїв Київської області, закапывалась на державних землях сільськогосподарського призначення в Жидачовском районі Львівської області (5 км від міста Жидачів). Зараз на цій ділянці триває огляд, зокрема, фахівцями-екологами, з метою встановлення спричинених наслідків, пов'язаних із забрудненням земель і навколишнього середовища", - написала Діденко.

Іншу частину відходів вивозили в Коростень в умовах конспірації - з вимкненими фарами і під контролем осіб з місцевого криміналітету.

На даний момент правоохоронці вирішують питання про повідомленні підозри керівнику комунального підприємства Жидачівського району за ст. 239 КК України (забруднення або псування земель). Також проводяться 23 обшуку у перевізників, фірмах, які надають послуги з вивезення та утилізації, а також у міськраді Львова.

Нагадаємо, на початку червня 2018 року Європейський банк реконструкції і розвитку і міжнародні донори виділили Львові 35 млн євро для рекультивації полігону твердих побутових відходів у Грибовичах.